Negramaro entrano in “Contatto” e si raccontano in diretta Facebook | domani alle 17 | 15

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) La band salentina ine YouTube de Il Fatto Quotidiano presenta il nuovo album “” dore 17:15 giovedì 17 dicembre. Nell’intervista con Claudia Rossi e Andrea Conti, Giuliano Sangiorgi racconterà i momenti difficili della band, la forza ritrovata e le nuove canzoni al centro di un album combattente (“Noi resteremo in piedi”), coraggioso e pieno di speranza (“Non è mai per sempre”,“La cura del tempo”), una presa di coscienza collettiva dove nessuno si salva da solo (“Dmie parti”,“Terra di nessuno”) in un mondo da ribaltare e rivoluzionare. Tra le fonti di grande ispirazione nella realizzazione di “” ci sono Lucio Dalla e il Maestro Ennio Morricone. In “La terra di nessuno” Dalla è citato nel testo con un riferimento alla canzone “Anna e Marco” ...