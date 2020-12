Natale a Milano, 'numero chiuso' in Galleria per evitare assembramenti (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Natale a Milano. Saranno contingentate le presenze nella Galleria Vittorio Emanuele, il 'salotto' di Milano che collega piazza Duomo a piazza della Scala, sarà a numero chiuso, con flussi obbligati di ... Leggi su leggo (Di mercoledì 16 dicembre 2020). Saranno contingentate le presenze nellaVittorio Emanuele, il 'salotto' diche collega piazza Duomo a piazza della Scala, sarà a, con flussi obbligati di ...

TgLa7 : #Natale: Milano contingenta presenze in #Galleria. Nell'ambito dei controlli da attivare fino al 6 gennaio - BeltramoPaolo : RT @DebAttanasio: Qualcuno dei miei contatti non bloccato può spiegare al sig Salvini 'non-si-possono-dividere-le-famiglie-a-Natale' che a… - sardanews : Natale, a Milano contingentate le presenze in Galleria - CorriereQ : Natale, a Milano contingentate le presenze in Galleria - StefaniaFalone : RT @Corriere: Natale, Milano decide per il «numero chiuso» in Galleria -

Ultime Notizie dalla rete : Natale Milano Feste in lockdown: verso la zona rossa a Natale. Tutti i nodi da sciogliere IL GIORNO Il paradiso delle signore spoiler, Agnese lascia Armando per Giuseppe?

Altra incognita che il ritorno di Giuseppe Amato ne Il paradiso delle signore porta con se è perché l’uomo è ritornato a Milano. Una volta arrivato dalla famiglia, l’uomo ha raccontato di averlo fatto ...

Natale, a Milano contingentate le presenze in Galleria

(ANSA) – MILANO, 16 DIC – Saranno contingentate le presenze nella Galleria Vittorio Emanuele, il ‘salotto’ di Milano che collega piazza Duomo a piazza della Scala, con flussi obbligati di uscita. Lo h ...

Altra incognita che il ritorno di Giuseppe Amato ne Il paradiso delle signore porta con se è perché l’uomo è ritornato a Milano. Una volta arrivato dalla famiglia, l’uomo ha raccontato di averlo fatto ...(ANSA) – MILANO, 16 DIC – Saranno contingentate le presenze nella Galleria Vittorio Emanuele, il ‘salotto’ di Milano che collega piazza Duomo a piazza della Scala, con flussi obbligati di uscita. Lo h ...