Multa uso cellulare: come contestarla e quando si può. La guida rapida (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Non sempre guidare con lo smartphone in mano conduce a conseguenze sanzionatorie, ovvero non sempre si applica quanto previsto dal Codice della Strada in materia di Multa per uso cellulare. Se la regola generale vuole che all'automobilista poco rispettoso dei dettami in materia di circolazione su strada, sia inflitta una sanzione pecuniaria, ed eventualmente la sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, in caso di ulteriore violazione nel corso di un biennio, è però vero che – in alcune circostanze – è consentita la deroga a quanto previsto dal CdS. Ecco di seguito allora quando e come contestare una Multa di questo tipo. Se ti interessa saperne di più sulla possibilità, o meno, di mangiare alla guida, clicca qui.

