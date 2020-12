Monza, Balotelli: “Ho accettato la proposta di Galliani a una condizione. Io al GF VIP? A Enock ho detto una cosa” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Mario Balotelli riparte dal Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani.Golden Boy 2020, Raiola a carte scoperte: “Da Ibrahimovic a Pogba, da Haaland a Balotelli. Vi dico tutto”L'attaccante bresciano ha accettato la sfida propostagli dal club brianzolo che attualmente milita in Serie B, dopo un inizio stentato adesso gli uomini di Brocchi hanno 20 punti a -5 dall'Empoli. Intanto l'ex Milan e Inter, nel corso dell'intervista rilasciata al settimanale Chi, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni."Al dottor Galliani ho detto che avrei accettato la proposta del Monza, ma non avrei voluto fare la conferenza stampa di presentazione perché so che l’argomento si sposterebbe dal calcio. È sempre stato così ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Marioriparte daldi Silvio Berlusconi e Adriano.Golden Boy 2020, Raiola a carte scoperte: “Da Ibrahimovic a Pogba, da Haaland a. Vi dico tutto”L'attaccante bresciano hala sfidagli dal club brianzolo che attualmente milita in Serie B, dopo un inizio stentato adesso gli uomini di Brocchi hanno 20 punti a -5 dall'Empoli. Intanto l'ex Milan e Inter, nel corso dell'intervista rilasciata al settimanale Chi, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni."Al dottorhoche avreiladel, ma non avrei voluto fare la conferenza stampa di presentazione perché so che l’argomento si sposterebbe dal calcio. È sempre stato così ...

Mediagol : #Monza, Balotelli: 'Ho accettato la proposta di Galliani a una condizione. Io al GF VIP? A Enock ho detto una cosa'… - gerpas43 : @EsercitoCrucian Dal suo arrivo il #Monza, 2 partite 2 vittorie, 8 gol fatti, 0 gol subiti. #Balotelli non ha anco… - sportli26181512 : Boateng fa doppietta, Balotelli lo celebra sui social: Il #Monza vola in campionato grazie ad un super Prince e Sup… - sportli26181512 : Brocchi si gode Boateng: 'Quando lo guardo, sorrido senza farmi vedere. Per...': Brocchi si gode Boateng: 'Quando l… - sportli26181512 : Balotelli: 'Io al Gf Vip? Ecco la verità': Il neo acquisto del #Monza preferisce far parlare i suoi gol ma ne appro… -