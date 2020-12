Mezza Serie A in fila per il Papu Gomez: ma a chi serve davvero? (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La frattura tra il Papu Gomez e Gasperini ha scatenato le fantasie di mercato di molti club di Serie A, pronti a sfruttare il possibile addio all’Atalanta Gli addetti ai lavori fremono e i giornalisti ci sguazzano: Papu Gomez sul mercato è manna dal cielo per gli esperti del settore. A distanza di pochi giorni dalla clamorosa rottura con Gasperini, sono già una Mezza dozzina le squadre accostate al numero 10 bergamasco. E parliamo solo di Serie A. Scatenati anche i bookmakers italiani e internazionali che hanno inaugurato le giocate sul futuro dell’argentino. L’asta vede in prima fila romane e milanesi: Roma e Lazio, Milan e Inter, tutte più o meno sullo stesso livello di favorite. A ruota però seguono Napoli e Fiorentina, così come Torino e Juventus. ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La frattura tra ile Gasperini ha scatenato le fantasie di mercato di molti club diA, pronti a sfruttare il possibile addio all’Atalanta Gli addetti ai lavori fremono e i giornalisti ci sguazzano:sul mercato è manna dal cielo per gli esperti del settore. A distanza di pochi giorni dalla clamorosa rottura con Gasperini, sono già unadozzina le squadre accostate al numero 10 bergamasco. E parliamo solo diA. Scatenati anche i bookmakers italiani e internazionali che hanno inaugurato le giocate sul futuro dell’argentino. L’asta vede in primaromane e milanesi: Roma e Lazio, Milan e Inter, tutte più o meno sullo stesso livello di favorite. A ruota però seguono Napoli e Fiorentina, così come Torino e Juventus. ...

La frattura tra il Papu Gomez e Gasperini ha scatenato le fantasie di mercato di molti club di Serie A, pronti a sfruttare il possibile addio all’Atalanta ...

