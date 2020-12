McDonald's, 100.000 pasti caldi per le strutture caritative (Di mercoledì 16 dicembre 2020) MILANO (ITALPRESS) – “Sempre aperti a donare”: è il progetto nato dalla collaborazione tra McDonald's e suoi franchisee, Fondazione per l'Infanzia Ronald McDonald e Banco Alimentare, per dare conforto anche oltre il periodo natalizio. L'iniziativa prevede la donazione di 100.000 pasti caldi che verranno distribuiti entro la fine di marzo alle strutture di accoglienza che ospitano famiglie e persone fragili.I ristoranti McDonald's saranno coinvolti da vicino nel progetto: si occuperanno della preparazione e consegna dei pasti, ritirati e distribuiti dai volontari di Banco Alimentare, la più importante realtà che in Italia si occupa del recupero e della distribuzione a oltre 8mila enti caritativi di eccedenze alimentari.I pasti sono destinati a comunità e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) MILANO (ITALPRESS) – “Sempre aperti a donare”: è il progetto nato dalla collaborazione tra's e suoi franchisee, Fondazione per l'Infanzia Ronalde Banco Alimentare, per dare conforto anche oltre il periodo natalizio. L'iniziativa prevede la donazione di 100.000che verranno distribuiti entro la fine di marzo alledi accoglienza che ospitano famiglie e persone fragili.I ristoranti's saranno coinvolti da vicino nel progetto: si occuperanno della preparazione e consegna dei, ritirati e distribuiti dai volontari di Banco Alimentare, la più importante realtà che in Italia si occupa del recupero e della distribuzione a oltre 8mila enti caritativi di eccedenze alimentari.Isono destinati a comunità e ...

CorriereCitta : McDonald’s, 100.000 pasti caldi per le strutture caritative - RaynOwO : @intantoticalmii una città al sud con 100.000 abitanti ma senza Mcdonald, BurgerKing, ecc. - RDenigro : @marifcinter Non si va ad un ristorante da 100€ con 10€ .... l’Inter sta pagando i 100€ per mangiare i panini del McDonald #ConteOut - oggi_l : 1 mese di Podcast, 100 ascolti puliti. Grazie! È solo l'inizio ?? Domani parliamo di Travis Scott e della sua trasfo… - LelloPinto : RT @LelloPinto: #CagliariInter Consigli per Conte. Guarda il Verona di Juric e ti rendi conto, ammesso che te ne rendi, che non c'è bisogno… -

Ultime Notizie dalla rete : McDonald 100 McDonald’s, nel 2019 in Italia 1,4 miliardi per il sistema Paese Quotidiano di Sicilia McDonald’s, 100.000 pasti caldi per le strutture caritative

I ristoranti McDonald’s saranno coinvolti da vicino nel progetto: si occuperanno della preparazione e consegna dei pasti, ritirati e distribuiti dai volontari di Banco Alimentare, la più importante re ...

McDonald's, nel 2019 in Italia 1,4 miliardi per il sistema Paese

McDonald's, nel 2019 in Italia 1,4 miliardi per il sistema Paese. McDonald's continua a investire sul sistema economico, sociale e territoriale ...

I ristoranti McDonald’s saranno coinvolti da vicino nel progetto: si occuperanno della preparazione e consegna dei pasti, ritirati e distribuiti dai volontari di Banco Alimentare, la più importante re ...McDonald's, nel 2019 in Italia 1,4 miliardi per il sistema Paese. McDonald's continua a investire sul sistema economico, sociale e territoriale ...