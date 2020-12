L’ultimo triste “primato” di Trump riguarda il numero di condanne a morte (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Secondo il report annuale del Death Penalty Information Center (Dpic), nel corso delL’ultimo anno il presidente uscente degli Stati Uniti Donald Trump ha giustiziato più carcerati di quanto abbiano fatto tutti gli stati dove ancora ancora è prevista l’esecuzione capitale. Quella che il Guardian definisce come una “folle ondata di esecuzioni” è senza precedenti nella storia del paese, in forte controtendenza rispetto al recente calo dell’utilizzo della pratica di pena di morte da parte dei diversi stati federali. La pandemia di Covid-19 ha abbassato ulteriormente il numero già moderato di esecuzioni programmate a livello statale. Solo Alabama, Georgia, Missouri, Tennessee e Texas hanno compiuto un totale di 7 esecuzioni giudiziarie nel 2020, la cifra più bassa dal 1983. E fra questi cinque stati, solo il Texas ... Leggi su wired (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Secondo il report annuale del Death Penalty Information Center (Dpic), nel corso delanno il presidente uscente degli Stati Uniti Donaldha giustiziato più carcerati di quanto abbiano fatto tutti gli stati dove ancora ancora è prevista l’esecuzione capitale. Quella che il Guardian definisce come una “folle ondata di esecuzioni” è senza precedenti nella storia del paese, in forte controtendenza rispetto al recente calo dell’utilizzo della pratica di pena dida parte dei diversi stati federali. La pandemia di Covid-19 ha abbassato ulteriormente ilgià moderato di esecuzioni programmate a livello statale. Solo Alabama, Georgia, Missouri, Tennessee e Texas hanno compiuto un totale di 7 esecuzioni giudiziarie nel 2020, la cifra più bassa dal 1983. E fra questi cinque stati, solo il Texas ...

