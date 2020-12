LIVE Juventus-Atalanta | Serie A calcio in DIRETTA | Pirlo VS Gasperini all’Allianz Stadium per un classico degli ultimi anni!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.02 L’è giunta seconda dietro alrpool: al sorteggio, ha pescato il Real Madrid per una sfida epocale, dove la Dea proverà un altro miracolo europeo. 18.00 Anche la Dea ha passato il turno agli ottavi di finale in Champions League: una vittoria ad Amsterdam contro l’Ajax ha permesso il secondo accesso alla fase ad eliminazionesu altrettanti partecipazioni europee. 17.57 Lavuole allungare la striscia di imbattibilità contro l’in casa: sono 23 le partite senza sconfitta, l’ultima è risalente al 1989 per via del gol di Claudio Caniggia. 17.55 Quattro successi di fila mancano da gennaio 2020: i passi falsi con la Lazio, il Verona e il Benevento sono stati dimenticati soprattutto grazie ...