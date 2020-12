Le speranze deluse della Tunisia (Di mercoledì 16 dicembre 2020) A Sidi Bouzid, città culla della rivoluzione tunisina del dicembre del 2010, la situazione è ancora più difficile del 2010. Molte persone sono emigrate e l’economia è in crisi. Leggi Leggi su internazionale (Di mercoledì 16 dicembre 2020) A Sidi Bouzid, città cullarivoluzione tunisina del dicembre del 2010, la situazione è ancora più difficile del 2010. Molte persone sono emigrate e l’economia è in crisi. Leggi

A Sidi Bouzid, città culla della rivoluzione tunisina del dicembre del 2010, la situazione è ancora più difficile del 2010. Molte persone sono emigrate e l’economia è in crisi. Leggi ...

Nba, Antetokounmpo ha rinnovato con Milwaukee per cinque anni

Milano, 15 dicembre 2020 - Si chiude uno dei tormentoni del mercato Nba. Giannis Antetokounmpo resta a Milwaukee, la franchigia che lo ha scelto nel 2013 al Draft e che lo ha port ...

