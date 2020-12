Le parole beauty più cercate su Google nel 2020: ritratto di un anno di bellezza “fai da te” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Non è stato un anno a tutto glamour, certamente no. A tecniche di make up che fino a pochi anni fa andavano alla grande, come il contouring, o nuove tendenze da rubare alle passerelle, quest’anno si sono sostituite ricerche in termini di tendenze beauty parecchio più pragmatiche. Essenziali, basiche. Utili. È quanto emerge dall’annuale report Google’s Year in Search, ovvero, il più grande ricapitolo di parole “googlate” in Italia. La categoria “cura della persona” riporta l’anno che è stato: un gran fai da te. Dal corpo ai capelli, di cui di colpo si è tornate ad occuparsi in prima persona per via di centri estetici e saloni chiusi, ma anche ricette e trovati casalinghi al posto di costosi cosmetici: è stato, va detto, anche un anno di inevitabili risparmi. Ecco cosa ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Non è stato una tutto glamour, certamente no. A tecniche di make up che fino a pochi anni fa andavano alla grande, come il contouring, o nuove tendenze da rubare alle passerelle, quest’si sono sostituite ricerche in termini di tendenzeparecchio più pragmatiche. Essenziali, basiche. Utili. È quanto emerge dall’annuale report’s Year in Search, ovvero, il più grande ricapitolo di“googlate” in Italia. La categoria “cura della persona” riporta l’che è stato: un gran fai da te. Dal corpo ai capelli, di cui di colpo si è tornate ad occuparsi in prima persona per via di centri estetici e saloni chiusi, ma anche ricette e trovati casalinghi al posto di costosi cosmetici: è stato, va detto, anche undi inevitabili risparmi. Ecco cosa ...

VanityFairIt : Cosa ci hanno rivelato le ricerche effettuate dagli utenti negli ultimi dodici mesi a proposito di cure di bellezza - Rossa922 : vorrei costruire un'amicizia'. Lei che pensa a quel bigliettino messo da lui nel beauty case,che ha significato tan… - magicpasi : @cryxhz Per non dimenticare quando buttó a terra il beauty di Franceska pepe. Li non era aggressività nooo figurati… - in_poche_parole : The Sense of Beauty - E1 - L'evoluzione della bellezza - Video - RaiPlay - io_surf : RT @eleonora_mnt: Le ultime parole di elisabetta qUALI potevano essere??! 'I DUE BEAUTY ME LI CHIUDETE' ???????? #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : parole beauty Hair-stylist: Guido Palau racconta l'anti-beauty Vogue Italia Da «Come tagliare i capelli» a «skincare», le parole più cercate su Google nel 2020

Abbiamo messo da parte i trend make-up, soprattutto quelli labbra, ma in compenso siamo diventati skincare addicted ed esperti di tagli e tinte capelli, anche fai da te: è quanto emerge dall’annuale ... Elisabetta Gregoraci: “Stanno facendo il lavaggio del cervello a Pierpaolo Pretelli. Ci riusciranno”

“Vedo che stanno cercando in tutti i modi di fargli il lavaggio del cervello. Probabilmente ci riusciranno”. Così ha detto Elisabetta Gregoraci nel salotto di Verissimo, dopo aver visto un videomessag ... Abbiamo messo da parte i trend make-up, soprattutto quelli labbra, ma in compenso siamo diventati skincare addicted ed esperti di tagli e tinte capelli, anche fai da te: è quanto emerge dall’annuale ...“Vedo che stanno cercando in tutti i modi di fargli il lavaggio del cervello. Probabilmente ci riusciranno”. Così ha detto Elisabetta Gregoraci nel salotto di Verissimo, dopo aver visto un videomessag ...