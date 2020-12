L’altro virus, il procuratore Creazzo: “Strategia delle mafie per acquisire beni e imprese di pregio è già in atto. No a sottovalutazioni” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) “Chi dispone di liquidità immense, come la criminalità organizzata, cerca di approfittare di questo particolare momento storico per porre a massimo profitto ciò di cui dispone. La Strategia di acquisizione di beni e imprese di pregio a prezzi bassi, data la profonda crisi che colpisce molti imprenditori, è già in atto“. Per il procuratore capo di Firenze, Giuseppe Creazzo, non c’è dubbio: L’altro virus, cioè le mafie, hanno iniziato ad approfittare da tempo della crisi economica scatenata dal Covid. Intervenuto in occasione della presentazione del quarto rapporto annuale mafie e corruzione in Toscana, curato dalla Scuola Normale di Pisa, Creazzo sottolinea che non “è più ora di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) “Chi dispone di liquidità immense, come la criminalità organizzata, cerca di approfittare di questo particolare momento storico per porre a massimo profitto ciò di cui dispone. Ladi acquisizione didia prezzi bassi, data la profonda crisi che colpisce molti imprenditori, è già in“. Per ilcapo di Firenze, Giuseppe, non c’è dubbio:, cioè le, hanno iniziato ad approfittare da tempo della crisi economica scatenata dal Covid. Intervenuto in occasione della presentazione del quarto rapporto annualee corruzione in Toscana, curato dalla Scuola Normale di Pisa,sottolinea che non “è più ora di ...

