La pandemia e i debiti di imprese, banche e famiglie. L'analisi di Pennisi (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Questa testata è stata forse la prima a sottolineare il 26 novembre come la pandemia sta avendo come conseguenza non solo un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni ma anche di quello delle imprese, degli istituti finanziari e delle famiglie. A margine della riunione del G30 – gruppo di consulenza accademica sulle politiche economiche – il 15 dicembre Mario Draghi ha sottolineato che "siamo sull'orlo del precipizio". Le dichiarazioni sono formulate sulla base del rapporto (che si può leggere qui). Sempre il 15 dicembre, il Joint Vienna Institute – un'istituzione, con sede a Vienna, di ricerca ed analisi sostenuta dalla Banca centrale austriaca, dal ministero dell'Economia e delle finanze austriaco e dal Fondo monetario internazionale (Fmi) ha organizzato uno stimolante seminario on line – tra Vienna, Washington, Mosca ed ...

