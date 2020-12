TuttoAndroid : La beta 2.0 di HarmonyOS arriva per Huawei P40 e si mostra in un video -

Ultime Notizie dalla rete : beta HarmonyOS arriva

Huawei ha ufficialmente aperto la beta 2.0 di HarmonyOS per gli sviluppatori per Huawei P40, Mate 30 e MatePad Pro ...Huawei ha rilasciato le prime beta del sistema operativo HarmonyOS per smartphone e tablet. Procede secondo programma il percorso di sviluppo del sistema operativo di Huawei che arriva ora alla sua ve ...