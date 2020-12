Inter | Sanchez saluta il 2020 | risentimento all’adduttore sinistro

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Nell’chiamata ad affrontare le ultime tre partite del, a partire da quella di questa sera contro il Napoli, non ci sarà spazio per Alexis. Il cileno si è infortunato nel match contro il Cagliari di domenica e ora dovrà stare fermo ai box. “si è sottoposto a un esame strumentale che ha evidenziato un. Tutto porta a credere che tornerà solo il 3 gennaio contro il Crotone“.nazionale corpo (13) fonte foto www..it(fonte: Corriere dello Sport) L'articolo proviene damagazine.

Inter : A disposizione: 35 Stankovic, 97 Radu, 7 Sanchez, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 14 Perisic, 24 Eriksen, 33… - Nerazzurrisiamo : - int3rsupr3macy : Risentimento all'adduttore sinistro per #Sanchez. Probabilmente lo rivedremo nel 2021. #Inter - it_inter : #Sanchez si è sottoposto a un esame strumentale che ha evidenziato un risentimento all'adduttore sinistro, tornerà il 3 gennaio CDS - infoitsport : Inter-Napoli, le formazioni e dove vederla in tv: Conte perde Sanchez, torna Lautaro con Lukaku. Riposa Ruiz -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Sanchez

Antonio Conte dovrà fare a meno di due calciatori importanti in casa Inter, soprattutto per una questione di rotazioni che mancano ai nerazzurri. Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello ...Poco più di 24 ore al calcio d'inizio del big match fra Inter e Napoli che contrappone due delle principali candidate al titolo. Entrambe le squadre arrivano a questo scontro in buona salute, eccetto ...