Il Piemonte dà il via libera alla idrossiclorochina

Firma la petizione su Change.org: https://www.change.org/PanoramaClorochinaCovid19 Dopo che il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di 44 medici di base contro la nota Aifa che sospendeva l'uso dell'idrossiclorochina, la Regione Piemonte si appresta a modificare le sue indicazioni terapeutiche per poterla reintrodurre. Nel frattempo, la petizione di Panorama per l'Aifa sul farmaco antimalarico ha raccolto 15.245 firme, dopo aver toccato quota 15.000 domenica 13 dicembre. «Stiamo per modficare le nostre linee di indirizzo sulle cure domiciliari» spiega a Panorama l'assessore alla Sanità della Regione Piemonte Luigi Genesio Icardi. «Noi reintrodurremo, all'interno del nostro protocollo "Covid a casa", l'uso dell'idrossiclorochina secondo la normativa di legge oggi vigente, cioè utilizzabile dai ...

Nella prima tranche del vaccino anti-Covid di Pfizer e BioNTech saranno destinate all'Italia complessivamente 1,83 milioni di dosi. Secondo quanto previsto dal documento mes ...

Seguono Emilia Romagna (183.138 dosi), Lazio (179.818), Piemonte (170.995), Veneto (164.278) e Campania (135.890). La regione di gran lunga più colpita dall'epidemia avrà 304.955 'shot', secondo ...

Seguono Emilia Romagna (183.138 dosi), Lazio (179.818), Piemonte (170.995), Veneto (164.278) e Campania (135.890). La regione di gran lunga più colpita dall'epidemia avrà 304.955 'shot', secondo ...