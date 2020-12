Il Collegio 5 | Ultima Puntata | I Promossi ed i Bocciati!

Leggi su uominiedonnenews

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il5,: tra studio intenso ed esami per raggiungere il diploma non sono mancate risate e grandi emozioni per i collegiali del 1992. Non tutti sono riusciti ad ottenere il diploma e ovviamente non sono mancati i problemi. Ecco che cosa è successo in questo nuovo appuntamento con il docureality di Rai 2. Il5,: è tempo di esami per tutti i ragazzi! E’ l’settimana ine il preside mostra ai ragazzi il calendario degli esami, materie ed argomenti. I collegiali non la prendono molto bene perché vorrebbero meno tematiche da studiare. Nonostante qualche dubbio, i rappresentati decidono di incontrare il preside per chiedere di togliere alcuni argomenti. Il preside sembra andare incontro agli ...