Governo: Conte, 'domani con Iv vedremo se condizioni per andare avanti' (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Iv è un compagno di viaggio, in questo momento sta sollevando problemi e petizione politiche, domani ci confronteremo. E' importantissimo ritrovare coesione, condivisione di obiettivi e chiarezza di intenti, sono talmente tante le sfide che ci attendono che è necessaria piena condivisione". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, durante la registrazione di 'Accordi&Disaccordi', in onda stasera sul Nove alle 21.25. "Dobbiamo tutti assumerci delle responsabilità, Iv è una componente essenziale di questo progetto politico. Dobbiamo dirci le cose che non vanno e affrontarle nel merito, non parlarne in tv. domani ci incontreremo e vedremo se ci sono le condizioni per andare avanti più forti" ma "sarebbe irresponsabile fermarsi per un mancato ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Iv è un compagno di viaggio, in questo momento sta sollevando problemi e petizione politiche,ci confronteremo. E' importantissimo ritrovare coesione, condivisione di obiettivi e chiarezza di intenti, sono talmente tante le sfide che ci attendono che è necessaria piena condivisione". Lo ha detto il premier Giuseppe, durante la registrazione di 'Accordi&Disaccordi', in onda stasera sul Nove alle 21.25. "Dobbiamo tutti assumerci delle responsabilità, Iv è una componente essenziale di questo progetto politico. Dobbiamo dirci le cose che non vanno e affrontarle nel merito, non parlarne in tv.ci incontreremo ese ci sono leperpiù forti" ma "sarebbe irresponsabile fermarsi per un mancato ...

Giorgiolaporta : #Conte a casa e #Governo istituzionale guidato dalla Presidente del #Senato Maria Elisabetta #Casellati per accompa… - ricpuglisi : Mi state dicendo che se cade il governo Conte cade anche il Comitato Tecnico Scientifico? Non male! - ricpuglisi : Meraviglioso cambiamento di @Corriere, @repubblica e @LaStampa che ritornano iper-pessimiste su assembramenti, zona… - mshelena23 : 1 vero Governo: a) avrebbe Di Maio Conte Lamorgese 1 Gen. della Marina Italiana tutti i ggi in Cirenaica)b) ai gioc… - PortoFedora : Se un ristoratore spende migliaia di € per poter lavorare ed ospitare in sicurezza, acquista cibo e vino per le fes… -