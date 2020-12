Giuseppe Ippolito: “Nel comitato tecnico-scientifico ci sono alcuni membri stupidi” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) “Il Cts è un organo unitario, sono diatribe di giornali e di membri del Cts stupidi che ci tengono a far sapere che loro sono più o meno dissenzienti. Questo fa parte della stupidità umana, abbiamo pietà per le persone che fanno questo, gli stupidi vanno in una categoria e non cambieranno mai, esistono sempre e hanno il complesso di fare il primo della classe”. E’ questo il duro commento di Giuseppe Ippolito, membro del comitato tecnico-scientifico e direttore dell’Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma in risposta a voci di diatribe all’interno del CTS tra i vari membri: “Il comitato è una struttura di supporto, quello che succede dentro non deve interessare fuori. Ha ... Leggi su sportface (Di mercoledì 16 dicembre 2020) “Il Cts è un organo unitario,diatribe di giornali e didel Ctsche ci tengono a far sapere che loropiù o meno dissenzienti. Questo fa parte dellatà umana, abbiamo pietà per le persone che fanno questo, glivanno in una categoria e non cambieranno mai, esistono sempre e hanno il complesso di fare il primo della classe”. E’ questo il duro commento di, membro dele direttore dell’Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma in risposta a voci di diatribe all’interno del CTS tra i vari: “Ilè una struttura di supporto, quello che succede dentro non deve interessare fuori. Ha ...

melino_G : Carissimi Colleghi, siamo lieti di presentarvi il webinar “Covid-19: Prevenire e Curare”. Parlerà Giuseppe Ippolito… - agostini_massi : RT @cddpress: Carissimi Colleghi, siamo lieti di presentarvi il webinar “Covid-19: Prevenire e Curare”. Parlerà Giuseppe Ippolito @INMISpal… - tarmin31 : RT @francofontana43: “Se non stiamo attenti durante le feste il prossimo marzo sarà come quello del 2020” L’avvertimento di Giuseppe Ippoli… - Corriere : #Covid19, le principali notizie di oggi ?? A lanciare l'allarme per non ripetere «lo stesso identico errore» di que… - screzia : RT @ManuelaPerrone: Merkel ha scongiurato di limitare i contatti davanti a 590 decessi, 'In Italia muoiono in media 600 persone al giorno d… -

Ultime Notizie dalla rete : Giuseppe Ippolito Ippolito (Spallanzani): “Con il vaccino nessun liberi tutti, dovremo cambiare le nostre abitudini” Fanpage.it Giuseppe Ippolito: “Nel comitato tecnico-scientifico ci sono alcuni membri stupidi”

Le dure parole di Giuseppe Ippolito, membro del CTS e direttore dello Spallanzani: "Nel comitato tecnico-scientifico ci sono alcuni membri stupidi" ...

Riabilitiamo Cassandra: non porta sfortuna ma ci mette in guardia dai pericoli

Per tanti la figlia del re di Troia Priamo è una menagrama. La realtà è un'altra: la principessa prevedeva il futuro e le sciagure ma non veniva creduta ...

Le dure parole di Giuseppe Ippolito, membro del CTS e direttore dello Spallanzani: "Nel comitato tecnico-scientifico ci sono alcuni membri stupidi" ...Per tanti la figlia del re di Troia Priamo è una menagrama. La realtà è un'altra: la principessa prevedeva il futuro e le sciagure ma non veniva creduta ...