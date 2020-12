Dayane Mello contro Rosalinda Cannavò: amicizia al capolinea? (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La modella e l’attrice hanno avuto un confronto nella casa del GF Vip Qualcosa si è spezzato nella loro amicizia. Le due ragazze, Rosalinda Cannavò e Dayane Mello erano inseparabili all’interno delle mura della casa di Cinecittà. Ma cosa è successo? Perché si sono allontanate? Se l’è domandato anche e soprattutto l’attrice che nel tardo pomeriggio di ieri ha chiesto a Dayane Mello un confronto, dopo aver avvertito un suo allontanamento nei giorni scorsi. Il confronto tra Rosalinda e Dayane Così l’attrice fa il primo passo e cerca il confronto, entrando in sauna dove si trova la modella: “Ho visto un allontanamento, che mi ha fatto sentire esclusa da parte tua. Mi sono sentita come un giocattolo lasciato lì”, afferma l’attrice alla ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La modella e l’attrice hanno avuto un confronto nella casa del GF Vip Qualcosa si è spezzato nella loro. Le due ragazze,erano inseparabili all’interno delle mura della casa di Cinecittà. Ma cosa è successo? Perché si sono allontanate? Se l’è domandato anche e soprattutto l’attrice che nel tardo pomeriggio di ieri ha chiesto aun confronto, dopo aver avvertito un suo allontanamento nei giorni scorsi. Il confronto traCosì l’attrice fa il primo passo e cerca il confronto, entrando in sauna dove si trova la modella: “Ho visto un allontanamento, che mi ha fatto sentire esclusa da parte tua. Mi sono sentita come un giocattolo lasciato lì”, afferma l’attrice alla ...

GrandeFratello : Dayane torna a parlare di Mario Balotelli: 'In dieci anni ci siamo visti sempre...' #GFVIP - Rosalia46129339 : @dayane_mello_fp Rosalinda si è svegliata per litigare con dayane ma se avete discusso ieri e chiarito mi che cavol… - Jenifer05789748 : @dayane_mello_fp Ma tutto insieme e successo ?? - dayane_mello_fp : Hanno discusso ancora . Non si riescono a capire #rosmello - beingqviet : se volete ammazzare emotivamente una persona e sminuirla, chiamate Dayane Mello. Rosalinda scappa da amicizie tossiche. #GFVIP -