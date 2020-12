Covid, il presidente del Veneto: 'Serve una zona rossa per Natale' (Di mercoledì 16 dicembre 2020) 'Servono misure da zona rossa per tutte le feste, da Natale alla Befana'. E' la richiesta del presidente del Veneto, Luca Zaia, nel corso della riunione tra governo e Regioni; una posizione condivisa ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 16 dicembre 2020) 'Servono misure daper tutte le feste, daalla Befana'. E' la richiesta deldel, Luca Zaia, nel corso della riunione tra governo e Regioni; una posizione condivisa ...

fanpage : “Il rischio è oggettivo, in Lombardia la sanità è uno dei principali settori di investimento delle mafie”. La nostr… - Agenzia_Ansa : Serve la zona rossa per Natale, Zaia con Boccia e Speranza. Con il presidente del Veneto anche quelli di Lazio, Fvg… - pdnetwork : Mattarella ha annunciato che farà il vaccino anti-Covid. Contro la virulenta reazione da parte di negazionisti e no… - RadioRadicale : 'L'emergenza #Covid nelle #carceri'. Il Presidente del Cosiglio Giuseppe #Conte accetta di ricevere… - Bohriz : RT @Agenzia_Ansa: Serve la zona rossa per Natale, Zaia con Boccia e Speranza. Con il presidente del Veneto anche quelli di Lazio, Fvg, Moli… -