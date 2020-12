Coronavirus, Galli: “Curva scende più lentamente di quanto si sperava. Un’alleanza sui vaccini o saremo costretti a sopportare costi evitabili” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La Curva si piega, ma meno si chiude e più è lenta la discesa dei contagi. Per questo i numeri oggi “non rassicurano” e cresce la paura che le festività natalizie si trasformino nell’incubatore dentro il quale Sars-Cov-2 riprende vigore. Insomma: “Rischiamo di essere nei guai già a gennaio”, avverte l’infettivologo Massimo Galli riferendosi in particolare alle strutture sanitarie, che tornerebbero sotto pressione. “Basta poco”, riflette il primario del reparto di Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano. E tutto avverrebbe proprio mentre è in programma l’avvio della campagna vaccinale, per la quale auspica una “alleanza”, finora mancata con i giovani, affinché sia davvero di massa, altrimenti il virus “continuerà a sottoporci a costi economici e organizzativi che potremmo evitare”. Prima c’è di mezzo il Natale e la discussione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Lasi piega, ma meno si chiude e più è lenta la discesa dei contagi. Per questo i numeri oggi “non rassicurano” e cresce la paura che le festività natalizie si trasformino nell’incubatore dentro il quale Sars-Cov-2 riprende vigore. Insomma: “Rischiamo di essere nei guai già a gennaio”, avverte l’infettivologo Massimoriferendosi in particolare alle strutture sanitarie, che tornerebbero sotto pressione. “Basta poco”, riflette il primario del reparto di Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano. E tutto avverrebbe proprio mentre è in programma l’avvio della campagna vaccinale, per la quale auspica una “alleanza”, finora mancata con i giovani, affinché sia davvero di massa, altrimenti il virus “continuerà a sottoporci aeconomici e organizzativi che potremmo evitare”. Prima c’è di mezzo il Natale e la discussione ...

repubblica : Coronavirus, Galli: 'L'Europa chiude, da noi continua il tira e molla. In troppi non hanno capito' - clikservernet : Coronavirus, Galli: “Curva scende più lentamente di quanto si sperava. Un’alleanza sui vaccini o saremo costretti a… - Noovyis : (Coronavirus, Galli: “Curva scende più lentamente di quanto si sperava. Un’alleanza sui vaccini o saremo costretti… - antonyfedalex : RT @Etruria72: Coronavirus, Galli:'L'Europa chiude, da noi continua il tira e molla. In troppi non hanno capito'. @repubblica Alcuni paesi… - alvyspera : RT @Open_gol: «Basta con i tira e molla, bisogna chiudere» -