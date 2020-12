Coronavirus | Assolombarda | ' fine anno difficile | in Lombardia persi 13 mld export'

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Milano, 16 dic. (Adnkronos) -d'per l'economia della, che nel 2020 ha perso almeno 13 miliardi di fatturato estero a causa della pandemia. Lo calcola, che ha pubblicato il nuovo booklet economia. Su base annua, la contrazione dell'per le imprese lombarde è stata del 13,4%. Nonostante la lieve ripresa dei mesi estivi, le esportazioni sono comunque rimaste inferiori del 7,9% nel trimestre luglio-settembre rispetto al 2019. I danni più ingenti sono visibili soprattutto nei settori automotive (-23,9%) e moda (-20,8%). Positivi invece farmaceutica (+13,4%) e alimentare (+0,7%), filiere essenziali che hintensificato l'attività in tempi di pandemia. Rispetto al dato medio regionale, la flessione ...

Milano, 16 dic. (Adnkronos) – Fine d’anno difficile per l’economia della Lombardia, che nel 2020 ha perso almeno 13 miliardi di fatturato estero a causa della pandemia. Lo calcola Assolombarda, che ha ...E “nella loro capacità di adattarsi per tornare a crescere”, come afferma Andrea Dell’Orto, Presidente Sede Monza e Brianza di Assolombarda nel corso dell’edizione 2020 di “Top500+ Monza Brianza e Lod ...