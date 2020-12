Conte assicura che non verrà sprecato un solo euro del Recovery plan (Di mercoledì 16 dicembre 2020) AGI - Per la gestione del Recovery plan "serve una governance efficiente perchè l'esecuzione abbia tempi certi. Non si tratta di espropriare nessuno". Lo afferma il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in occasione dei 70 anni della Cassa per il mezzogiorno. "Va evitata la dispersione di risorse pubbliche". Conte assicura che il confronto con il Parlamento sarà "step by step". Sul Recovery Conte aggiunge: "Qualunque strada si scelga è importante che si offra la garanzia della semplificazione, della velocizzazione, dell'accurato monitoraggio, in modo da poter intervenire in caso di ritardi. Va garantita l'esecuzione in tempi certi. Sprecare un solo euro sarebbe delittuoso. Abbiamo la responsabilità di garantire una governance ... Leggi su agi (Di mercoledì 16 dicembre 2020) AGI - Per la gestione del"serve una governance efficiente perchè l'esecuzione abbia tempi certi. Non si tratta di espropriare nessuno". Lo afferma il Presidente del Consiglio, Giuseppe, in occasione dei 70 anni della Cassa per il mezzogiorno. "Va evitata la dispersione di risorse pubbliche".che il confronto con il Parlamento sarà "step by step". Sulaggiunge: "Qualunque strada si scelga è importante che si offra la garanzia della semplificazione, della velocizzazione, dell'accurato monitoraggio, in modo da poter intervenire in caso di ritardi. Va garantita l'esecuzione in tempi certi. Sprecare unsarebbe delittuoso. Abbiamo la responsabilità di garantire una governance ...

