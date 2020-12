Chiara Ferragni | video-selfie su Instagram Ma dietro di lei scoppia il caos | «È disperato…»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di mercoledì 16 dicembre 2020)su. Madi leiuna tragedia: «È». L’imprenditrice digitale ha condiviso sulle stories unper mostrare il make-up del giorno ai fan. All’improvviso, però,di lei si sente un pianto disperato. Per capire cosa è successo, basta guardare anche le stories di Fedez. Proprio in quel momento, infatti, Leone stava “litigando” con la cagnolina Matilda. Motivo del contendere, un peluche a forma di bottiglia di champagne che il bimbo voleva “rubare” alla cagnolina. Matilda però avrebbe avuto la meglio e Leone èto in un pianto disperato. Interviene Fedez: «Questi sono capricci, resta lì ...