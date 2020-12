BCE | Enria | “Banche potranno versare in totale 10-12 miliardi di dividendi”

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) (Teleborsa) – Si allenta la stretta alla distribuzione suiimposta dalla Bce. In basi ai nuovi limiti “ammorbiditi” dalla Vigilanza, nei prossimi mesi ledell’area euroun ammontare complessivo didi 10-12di euro, circa un terzo di quanto distribuiscono agli azionisti in un anno “normale”. È quanto afferma il presidente della Vigilanza Bce sulle, Andrea, in una intervista a Bloomberg Tv. La decisione di prorogare, allentandola, la raccomandazione suifino al settembre del 2021 segnala un graduale ritorno “alla normalità”, ha aggiunto