Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2020 ore 17 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 15 dicembre 2020)DEL 15 DICEMBREORE 17.35 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SUBITO UN AGGIORNAMENTO SULLA PONTINA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO DAL RACCORDO A TOR DE’ CENCI, IN DIREZIONE LATINA CODE ANCHE DA TOR DE’ CENCI AL RACCORDO PROPRIO PER LE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLO STESSO INFATTI, PROPRIO SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, SI E’ VERIFICATO UN INCIDENTE, CHE E’ LA CAUSA DELLE CODE TRA GLI SVINCOLI-FIUMICINO E ARDEATINA CI SPOSTIAMO IN INTERNA ALTRO INCIDENTE PROVOCA CODE, TRA BUFALOTTA E PRENESTINA CON RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A PARTIRE DA PORTONACCIO, IN USCITA PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO SULLA FERROVIA REGIONALE ...