"Vi abbiamo concesso l'acquisto di regali". Conte senza pudore, l'ha detto davvero: dove di spinge per giustificare un alto lockdown (Di martedì 15 dicembre 2020) "Le nostre misure stanno funzionando". Le parole di Giuseppe Conte stridono con i fatti. Nei giorni più concitati, quelli in cui il governo deve decidere se chiudere nuovamente l'Italia, il premier elogia quanto messo a punto per far fronte al coronavirus. "Il sistema delle zone e la suddivisione delle regioni in base ai colori sta dando risultati - prosegue in un'intervista di Massimo Giannini sulla Stampa -. abbiamo evitato un lockdown generalizzato, misura estrema alla quale ora è costretta la Germania e anche altri Paesi come la Gran Bretagna e l'Olanda". Se "stiamo reggendo bene l'urto" come dice, perché allora richiudere tutto in vista del Natale? Al presidente del Consiglio non è andata giù la folla che nel weekend si è riversata in strada. Al primo fine settimana "libero", gli italiani sono andati a fare incetta di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020) "Le nostre misure stanno funzionando". Le parole di Giuseppestridono con i fatti. Nei giorni più concitati, quelli in cui il governo deve decidere se chiudere nuovamente l'Italia, il premier elogia quanto messo a punto per far fronte al coronavirus. "Il sistema delle zone e la suddivisione delle regioni in base ai colori sta dando risultati - prosegue in un'intervista di Massimo Giannini sulla Stampa -.evitato ungeneralizzato, misura estrema alla quale ora è costretta la Germania e anche altri Paesi come la Gran Bretagna e l'Olanda". Se "stiamo reggendo bene l'urto" come dice, perché allora richiudere tutto in vista del Natale? Al presidente del Consiglio non è andata giù la folla che nel weekend si è riversata in strada. Al primo fine settimana "libero", gli italiani sono andati a fare incetta di ...

