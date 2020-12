Vaccino, Ricciardi: 'Se i sanitari non lo faranno, bisognerà renderlo obbligatorio' (Di martedì 15 dicembre 2020) 'Se gli operatori sanitari non faranno il , io sono per una forma di obbligo'. Lo ha detto Walter Ricciardi, consigliere del e docente di Igiene all'università Cattolica di Roma, intervenuto ad ' ... Leggi su leggo (Di martedì 15 dicembre 2020) 'Se gli operatorinonil , io sono per una forma di obbligo'. Lo ha detto Walter, consigliere del e docente di Igiene all'università Cattolica di Roma, intervenuto ad ' ...

Agenzia_Dire : Il #vaccino anti #Covid per gli operatori sanitari? Per @WRicciardi dovrebbe essere obbligatorio. - massimosab : RT @EVDeMat: Questo non ha capito che con la salute non si scherza e che quel vaccino è una cagata pazzesca che non si può nemmeno conserva… - ilmetropolitan : #Covid. Ricciardi: #Vaccino #operatorisanitari? Sono per una forma di #obbligo -