Traffico Roma del 15-12-2020 ore 12 | 30

(Di martedì 15 dicembre 2020)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane giornata di disagi per chi utilizza il collegamento ferroviarionord Saxa Rubra Viterbo ritardi e diverse Forse in programmazione cancellate in sostituzione il servizio con autobus di corriamo intanto che prosegue l’interruzione della linea tram 2 sostituita da autobus a un incidente Saronno intanto nelsulla via Ostiense in direzione del raccordo anulare mentre sono lavori e provocare incolonnamenti sulla via Cristoforo Colombo tra via di Malafede e via di Mezzocammino incidente rallentamenti in via di Vigna Murata altezza via Colle di Mezzo ...