Sostenibilità e territori | Asvis | Agenda 2030 riferimento strategico

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - Italia ancora lontana dalla Sostenibilità ma sempre più Regioni, Province e Città Metropolitane pianificano le loro strategie usando l'Agenda 2030 dell'Onu. E' quanto emerge dal nuovo Rapporto dell'Asvis 'I territori e lo sviluppo sostenibile', strumento che misura se e in che tempi il Paese e i suoi territori riusciranno a raggiungere i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals - SDGs nell'acronimo inglese) a 10 anni dalla scadenza del piano d'azione sottoscritto nel 2015 da 193 Paesi, inclusa l'Italia. Il Rapporto descrive anche l'impegno delle istituzioni locali per disegnare e realizzare piani strategici in linea con l'Agenda 2030. Con l'elaborazione di indicatori compositi per Regioni e ...

