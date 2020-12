Ponte crollato sulla Savona-Torino. La procura: «Nessun responsabile» (Di martedì 15 dicembre 2020) Per i periti la tragedia sfiorata fu una fatalità: una bomba d’acqua fece cedere il terreno sotto ai piloni Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 15 dicembre 2020) Per i periti la tragedia sfiorata fu una fatalità: una bomba d’acqua fece cedere il terreno sotto ai piloni

Lo scorso 21 settembre aveva testimoniato in Tribunale a Lecco nell’ambito del processo per il crollo del ponte di Annone, avendo coordinato le indagini delegate dalla Procura. Da ieri mattina si ...

Il ponte di Albiano argomento del consiglio di Santo Stefano

Il crollo del ponte avvenuta 8 mesi fa infatti proprio per la vicinanza dei confini comporta ripercussioni anche sulla viabilità interna di Santo Stefano Magra che, infatti, ha partecipato a diversi ...

