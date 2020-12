No, non siete i soli ad aver notato questo bug di WhatsApp con i link di YouTube (Di martedì 15 dicembre 2020) Ultimamente WhatsApp è afflitto da un bug che colpisce le anteprime dei video di YouTube condivisi all'interno delle chat L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di martedì 15 dicembre 2020) Ultimamenteè afflitto da un bug che colpisce le anteprime dei video dicondivisi all'interno delle chat L'articolo proviene da TuttoAndroid.

enricoruggeri : Non sentitevi in colpa se, rispettando le regole, siete usciti a far compere per Natale. Siete tra quelli che, pote… - ricpuglisi : Invito i giornalisti che interagiscono con Rocco Casalino a trovare un livello MINIMO di dignità e a respingere lo… - Anto_Giovinazzi : A quelli che non si sono persi un giro ?? A quelli a cui han cancellato la gara di casa, ma ci rivedremo presto ?? A… - _Valealizzi_ : RT @Tristan__esdpv: Non siete pronti a questa conversazione. #GFVIP - LucianoLavecchi : RT @crialicata: Ma questo è un atteggiamento manageriale sano @CarloCalenda? Non c’è bisogno di umiliare le persone per darne un giudizio n… -