Municipio I e il progetto ”io e l’altro”

(Di martedì 15 dicembre 2020) Da semplice arredo urbano ad arredo artistico. Le panchine di Prati, Della Vittoria e Trionfale diventano meravigliose tele messe a disposizione di importanti artisti. È ilIo esponsorizzato dal Iche interessa ogni angolo della propria giurisdizione. Temi come uguaglianza, fame nel mondo, pace, dipendenze, bullismo, mafia, immigrazione e altri vengono trattati dagli artisti e immortalati sul legno delle panchine o altri tipi di arredo urbano. Nel territorio, i luoghi interessati sono stati individuati in: via Tommaso Gulli (opera di Elisabetta Piu, tema uguaglianza e diritti umani), via Pomponazzi (opera di Marco Delli Veneri, tema fame nel mondo), piazza del Fante (opera di Norberto Cenci), piazza Prati degli Strozzi (opera di Gabriella Sabbadini, tema religioni), via Silvio Pellico (tema dipendenze), ...