Lockdown o coprifuoco alle 18? Le ipotesi per l’Italia rossa a Natale (Di martedì 15 dicembre 2020) In Italia si continuano a sfiorare i 500 morti al giorno per il Covid e il governo deve decidere se e come stringere ancora le maglie nelle festività natalizie, specie per rendere impossibili gli assembramenti da shopping che si sono visti in tutte le grandi città, cercando di allontanare lo spettro della terza ondata a gennaio. Una decisione arriverà entro 48 ore, domani sera o mercoledì, con un’interlocuzione in corso con il Comitato tecnico scientifico (Cts), che ha fatto trapelare la necessità di misure più rigorose. L’ipotesi è quella di una zona rossa nazionale nei giorni festivi e prefestivi, un Lockdown di fatto Ma se la zona rossa prevede i negozi aperti, con bar e ristoranti chiusi e coprifuoco che potrebbe essere anticipato nei giorni delle feste, c’è anche chi vuole il ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020) In Italia si continuano a sfiorare i 500 morti al giorno per il Covid e il governo deve decidere se e come stringere ancora le maglie nelle festività natalizie, specie per rendere impossibili gli assembramenti da shopping che si sono visti in tutte le grandi città, cercando di allontanare lo spettro della terza ondata a gennaio. Una decisione arriverà entro 48 ore, domani sera o mercoledì, con un’interlocuzione in corso con il Comitato tecnico scientifico (Cts), che ha fatto trapelare la necessità di misure più rigorose. L’è quella di una zonanazionale nei giorni festivi e prefestivi, undi fatto Ma se la zonaprevede i negozi aperti, con bar e ristoranti chiusi eche potrebbe essere anticipato nei giorni delle feste, c’è anche chi vuole il ...

