Live Benevento-Lazio 1-1 diretta: Schiattarella risponde a Immobile, squadre negli spogliatoi (Di martedì 15 dicembre 2020) Buona Lazio. Ma il Benevento rimane in partita grazie a Schiattarella, che risponde al bellissimo gol di Immobile. La squadra di Simone Inzaghi gestisce ma non trova il colpo del ko. Quella di Pippo... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 15 dicembre 2020) Buona. Ma ilrimane in partita grazie a, cheal bellissimo gol di. La squadra di Simone Inzaghi gestisce ma non trova il colpo del ko. Quella di Pippo...

sportli26181512 : LIVE Benevento-Lazio 0-1: Immobile la sblocca, Reina attento su Caprari: LIVE Benevento-Lazio 0-1: Immobile la sblo… - CannabisLifeCal : LIVE?????? 1H Lazio vs Benevento o1.5 - calciomercatoit : 34' Occasione per il Benevento, sprecata ancora una volta da Lapadula, che non trova la porta da buona posizione #BeneventoLazio! 0-1 LIVE - Corriere : Benevento-Lazio: Reina salva su Lapadula e Glik Live 0-0 - zazoomblog : Live Benevento-Lazio 0-0: torna la sfida tra i fratelli Inzaghi - #Benevento-Lazio #0-0: torna #sfida -