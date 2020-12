Le vendite di H&M sono diminuite del 15% nel Q4 fiscale

(Di martedì 15 dicembre 2020) Hennes & Mauritz AB (ETR: HMSB) ha dichiarato nella giornata di oggi che le suenel quarto trimestredel 15% rispetto allo scorso anno, un calo leggermente inferiore del previsto rispetto alletrimestrali. La società ha affermato che una rapida ripresa delleiniziata nel Q3 ha mantenuto lo slancio anche nel Q4. Su base annuale, le azioni H&Mattualmente in calo di circa il 5% nel mercato azionario nonostante una crescita di oltre il 70% dal minimo di marzo. Per ulteriori informazioni su come iniziare a fare trading sul mercato azionario, clicca qui. H&M segnala un calo del 20% nelledell’intero anno H&M ha dichiarato che le suenel trimestre ...

Ultime Notizie dalla rete : vendite H&M

MF Fashion

Trimestre in calo per H&M. Il colosso svedese ha visto il fatturato netto diminuire del 10% nei tre mesi, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, mentre per l'intero esercizio finanziario ...Per H&M e Inditex (Zara) il Covid-19 non è stato solo il crollo delle vendite ma anche la crescita nell'online e le necessarie modiche all'inventario.