Kroger resta in zona di acquisto poiché la società ha alzato le previsioni per il FY

Leggi su invezz

(Di martedì 15 dicembre 2020) Le azioni di(NYSE: KR) hanno trovato un forte supporto sopra il livello di 30$, ma il prezzo non riesce ancora superare la resistenza di 35$. I fondamentali di questasono eccellenti e le azionisono ancora sottovalutate rispetto alle altredi vendita al dettaglio. Analisi fondamentale:ha innle sue prospettive per l’anno fiscale 2020è il più grande supermercato degli Stati Uniti per fatturato e il secondo più grande rivenditore al dettaglio dietro Walmart.ha più di 2.750 supermercati e multi-grandi magazzini sui mercati in 35 Stati e nel Distretto di Columbia. Laha riportato i risultati del terzo trimestre all’inizio di dicembre; i ricavi totali sono ...