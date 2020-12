Istat, i dati choc: in Italia oltre 700mila morti nel 2020. 'Non succedeva dal 1944' (Di martedì 15 dicembre 2020) La pandemia di coronavirus fa salire all'impazzata il numero di morti di quest'anno: nel 2019 il dato era di 647mila decessi, quest'anno sarà di oltre 700mila, un numero mai raggiunto negli ultimi 70 ... Leggi su leggo (Di martedì 15 dicembre 2020) La pandemia di coronavirus fa salire all'impazzata il numero didi quest'anno: nel 2019 il dato era di 647mila decessi, quest'anno sarà di, un numero mai raggiunto negli ultimi 70 ...

istat_it : #CensimentoPermanentePopolazione Prima diffusione dei dati definitivi relativi alle edizioni del 2018 e del 2019… - giorgio_gori : I dati @istat_it mostrano quante persone sono morte in più, tra gennaio e settembre, comune per comune, rispetto al… - R9Mancini : RT @istat_it: ??#CensimentoPermanentePopolazione #MaraCammarota #Istat ??'Come verranno i diffusi i dati del Censimento? La strategia sa… - marmaz : RT @istat_it: ??#CensimentoPermanentePopolazione #MaraCammarota #Istat ??'Come verranno i diffusi i dati del Censimento? La strategia sa… - MatteoBottari : Diminuiscono gli italiani, i dati del nuovo Censimento #Istat 2018-19. Nascite in forte calo. #15dicembre -