Il Collegio 5 streaming e diretta tv: dove vedere l'ultima puntata (Di martedì 15 dicembre 2020) Questa sera, martedì 15 dicembre 2020, su Rai 2 intorno alle ore 21,20 va in onda l'ottava e ultima puntata de Il Collegio 5, il docu-reality basato sul format britannico That'll Teach 'em che vedrà dei ragazzi della nostra epoca entrare all'interno dell'istituto come se fossimo nel 1992. In tutto andranno in onda otto puntate: sempre in prima serata; sempre il martedì. Ma dove è possibile vedere l'ultima puntata de Il Collegio 5 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv L'ottava e ultima puntata del docu-reality, come detto, va in onda oggi, martedì 15 dicembre 2020, a partire dalle ore 21,20 su Rai 2 (canale 2 o 502 (versione HD) del digitale terrestre).

Il Collegio 5: diretta streaming e replica dell'ultima puntata Gingergeneration.it Il Collegio 5 anticipazioni oggi 15 Dicembre: chi riuscirà a superare l'esame?

Questa sera alle 21:20 andrà in onda l'ultima puntata de Il Collegio 5. Oggi conosceremo chi fra i nostri ragazzi riuscirà a passare ...

