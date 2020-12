Il Collegio 5, Davide Vavalà e Sofia Cerio stanno insieme? Cosa si scopre sulla coppia (Di martedì 15 dicembre 2020) Il Collegio continua ad appassionare il pubblico di Rai2 e fra le varie dinamiche all’interno della classe non poteva mancare quella romantica: tra Davide Vavalà e Sofia Cerio sembra essere scattata la famosa scintilla… Il Collegio 5 Davide e Sofia stanno insieme? Fra i due ragazzi sembra nato un sentimento molto tenero, di rispetto e di ammirazione reciproca: lo hanno dimostrato durante le lezione di storia dell’arte, dipingendo insieme Il Muro di Berlino, ma Davide lo ha rivelato anche in una lettera scritta come compito per il professor Maggi, nel quale parlava del sè stesso del futuro e si vedeva insieme a Sofia. LEGGI ANCHE: –Ve la ricordate ... Leggi su funweek (Di martedì 15 dicembre 2020) Ilcontinua ad appassionare il pubblico di Rai2 e fra le varie dinamiche all’interno della classe non poteva mancare quella romantica: trasembra essere scattata la famosa scintilla… Il? Fra i due ragazzi sembra nato un sentimento molto tenero, di rispetto e di ammirazione reciproca: lo hanno dimostrato durante le lezione di storia dell’arte, dipingendoIl Muro di Berlino, malo ha rivelato anche in una lettera scritta come compito per il professor Maggi, nel quale parlava del sè stesso del futuro e si vedeva. LEGGI ANCHE: –Ve la ricordate ...

is4ur41 : Non io che ho appena parlato con Davide Vavalà del collegio ma non avevo capito fosse lui.... - RAIVBERRY : @CVMMONLOUIS amo sto ad aspettare davide del collegio su omegle - tinisreign : DOMANI C’È IL COLLEGIO L’ULTIMA VOLTA CHE VEDREMO DAVIDE ODDIO - trovato2827 : RT @ifsimocouldfly: e comunque anche se sto rosicando, davide e sofia sono LA ship del collegio. #ilcollegio - cavaldo_nato : No vabbè ma Davide Vavala è quello del collegio. Ero convinta fosse un tizio a caso di twitter infatti non capivo p… -

