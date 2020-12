I dati ISTAT riguardanti le imprese non sono per nulla positivi

Leggi su chenews

(Di martedì 15 dicembre 2020)state interve oltre un milione ditra ottobre e novembre con riferimento al periodo giugno-ottobre. Secondo i nuovileitaliane al momento chiuse73.000 e di queste 17.000 non riapriranno più! Il 68,9% delleè in piena attività nonostante l’emergenza sanitaria da Covid, il 23,9% è parzialmente aperta, svolgendo la propria attività in condizioni limitate in termini di spazi, orari e accesso della clientela, mentre il 7,2% è chiusa. Il maggior numero diche non riaprirà nel prossimo anno si trova nel Mezzogiorno: il 31,9% dellechiuse (pari a 6 mila unità) prevede di non riaprire, rispetto al 27,6% del Centro, al 23% del Nord-ovest e al ...