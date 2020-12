Grande Fratello Vip | giallo Ginevra Lamborghini | ecco perchè non ci sarà

(Di martedì 15 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. IlVip avrebbe dovuto aprire le sue porte a breve aè stata esclusa?le motivazioni. Tutto era pronto per far entrare nella casa delvip, sorella della cantante Elettra, ma improvvisamente tutto è mutato. È ormai certo che la ragazza nonuna

trash_italiano : Ilary Blasi @ Grande Fratello Vip 6 ? OGNI RT È IMPORTANTE ? - trash_italiano : Alfonso Signorini risponde ai dubbi sul televoto del #GFVIP, ma qualcosa non torna - trash_italiano : #GFVIP: dopo gli spagnoli, arrivano anche i brasiliani a salvare Adua Del Vesco - relaxintherain : RT @damnkoo: ‘che ce sei venuta a fa al grande fratello?’ Niente da fare, Stefania resta la QUEEN indiscussa!! #GFVIP - star3star3 : T stanotte: “metti che quando esco franci mette incinta la sua ragazza, c’ha un lavoro, c’ha 200mila cose, non è pi… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

Un finale di puntata al cardiopalmo quello della puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip, in cui l’influencer ci ha regalato un colpo di scena decisamente inaspettato. Zorzi, a sorpresa, ha ...I colpi di scena al Grande Fratello Vip non mancano mai e nel corso della puntata trasmessa il 14 dicembre su Canale 5, Tommaso Zorzi ha spiazzato tutti nel momento in cui ha nominato la sua amica del ...