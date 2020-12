Giallo delle valigie, otto domande e un mistero fatto a pezzi (Di martedì 15 dicembre 2020) AGI - Il Giallo delle valigie ritrovate in un campo alla periferia di Firenze offre diverse domande su cui gli inquirenti lavoreranno. Alcune delle quali - come la precisa identità delle due vittime - potrebbero trovare risposte con l'esame autoptico (ancora in corso sul secondo corpo), mentre altre rimangono sospese, al vaglio degli inquirenti. Siamo di fronte a un classico rebus investigativo. Ci sono i corpi, un quadro agghiacciante, manca tutto il resto della storia e quindi si procede per domande semplici, possono perfino apparire banali, ma sono quelle che vanno fatte prima di andare in profondità nell'indagine. 1. Quando è successo il delitto? La prima domanda riguarda il tempo: quando è stato commesso? Il calendario, l'ora, sono il primo elemento che serve ... Leggi su agi (Di martedì 15 dicembre 2020) AGI - Ilritrovate in un campo alla periferia di Firenze offre diversesu cui gli inquirenti lavoreranno. Alcunequali - come la precisa identitàdue vittime - potrebbero trovare risposte con l'esame autoptico (ancora in corso sul secondo corpo), mentre altre rimangono sospese, al vaglio degli inquirenti. Siamo di fronte a un classico rebus investigativo. Ci sono i corpi, un quadro agghiacciante, manca tutto il resto della storia e quindi si procede persemplici, possono perfino apparire banali, ma sono quelle che vanno fatte prima di andare in profondità nell'indagine. 1. Quando è successo il delitto? La prima domanda riguarda il tempo: quando è stato commesso? Il calendario, l'ora, sono il primo elemento che serve ...

RaiNews : Un tatuaggio (non ancora decifrato) individuato sul primo corpo ritrovato a Sollicciano potrebbe portare importanti… - NicolaPorro : L’inchiesta sul maxi appalto delle #mascherine e il giallo che ruota attorno agli intermediari. Lo sfogo di… - _p2z_ : @GassmanGassmann o forse capire che il giallo non è il colore giusto e non spostarsi per niente, anche con mascheri… - Agenzia_Italia : Giallo delle valigie, otto domande e un mistero fatto a pezzi - pileribruno : RT @repubblica: Giallo, gotico o illustrato: il romanzo siciliano da sfogliare per un anno [di Marta Occhipinti] [aggiornamento delle 17:38… -

Ultime Notizie dalla rete : Giallo delle Anche i cani molecolari per risolvere il giallo delle tre valigie di Sollicciano AGI - Agenzia Italia Giani e la Toscana gialla: «Ho fornito dati in miglioramento, ma decidono Speranza e Brusaferro»

FIRENZE. «Mi sono messo nelle condizioni di avere fornito tutti i dati obiettivi della situazione, aver approfondito con Brusaferro e Speranza i nostri dati: la competenza è loro, abbiamo visto che no ... Covid e Natale, il Cts al governo: «Inasprire le misure e aumentare i controlli». Conte: «Piano festività pronto»

«Inasprire le misure e aumentare i controlli secondo le indicazioni contenute nel Dpcm del 3 dicembre, modulandole come si ritiene... Scopri di più ... FIRENZE. «Mi sono messo nelle condizioni di avere fornito tutti i dati obiettivi della situazione, aver approfondito con Brusaferro e Speranza i nostri dati: la competenza è loro, abbiamo visto che no ...«Inasprire le misure e aumentare i controlli secondo le indicazioni contenute nel Dpcm del 3 dicembre, modulandole come si ritiene... Scopri di più ...