Gasperini | “Basta parlare di Gomez | io devo pensare a Juve | Roma e Real”

"Abbiamo vinto ad Amsterdam e abbiamo pescato il Real Madrid. Domani giochiamo con la Juventus". Ma in conferenza stampa continuano tutti a chiedere di Gomez. E Gasperini dice Basta. Si ritrova con l'Atalanta in gioco in Champions e in campionato, ai massimi livelli. Il sorteggio Champions ha tirato fuori il Real per febbraio e intanto domani c'è la sfida con la Juve. La spaccatura col Papu va chiusa. "Voi parlate finché volete, io devo pensare a questa roba. C'è il prestigio del Real, la Juve, poi la Roma domenica. Io ho questo focus qui, devo trovare la miglior soluzione per queste partite. Se sarà convocato? Se non ci saranno altri tipi di problemi… Sono stato ...

