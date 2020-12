Dpcm Natale: cosa può cambiare per spostamenti e coprifuoco. Spunta ipotesi 30 chilometri (Di martedì 15 dicembre 2020) spostamenti tra Comuni e coprifuoco : sono questi i due nodi sul tavolo del Governo in vista delle possibili deroghe attorno al nuovo Dpcm varato lo scorso 3 dicembre . La strategia su due livelli ... Leggi su quotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020)tra Comuni e: sono questi i due nodi sul tavolo del Governo in vista delle possibili deroghe attorno al nuovovarato lo scorso 3 dicembre . La strategia su due livelli ...

L'epidemiologo è contrario all'ipoesi di un nuovo lockdown generalizzato. Per lui, non sareebbe giustificato in base ai dati della curva epidemiologica ... Natale in lockdown: ancora un nulla di fatto

