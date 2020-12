Di Maio | “L’Italia è pronta ad un partenariato a tutto campo con l’Africa”

Leggi su dire

(Di martedì 15 dicembre 2020) ROMA – “L’Africa è tra i continenti più dinamici e con le maggiori potenzialità, per questo serve un partenariato a tutto campo. Non abbiamo agende nascoste, siamo convinti che pace, sicurezza, sviluppo economico ed emancipazione sociale costituiscano interessi comuni per la stabilità dell’Europa e quindi dell’Italia”. Ne è convinto il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, che nel corso di un evento virtuale ha presentato ‘Il Partenariato con l’Africa’, documento di policy della Farnesina che individua le principali priorità di politica estera italiana nel Continente africano.