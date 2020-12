Cyberpunk 2077 in condizioni così pessime da essere preso in giro anche daElon Musk

Cyberpunk 2077 in condizioni così pessime da essere preso in giro anche da...Elon Musk (Di martedì 15 dicembre 2020) Il CEO di Tesla e SpaceX Elon Musk ha condiviso i suoi pensieri sul lancio di Cyberpunk 2077 con una serie di meme, in seguito alla decisione di CD Projekt Red di offrire rimborsi ai giocatori delusi dai numerosi bug. La reazione è stata così forte che persino Elon Musk ha avuto qualcosa da dire sull'enorme argomento di discussione e ha risposto al lungo messaggio di scuse di CDPR con alcune immagini. La prima era uno screenshot di un post nel subreddit di Cyberpunk 2077 intitolato "Qualcun altro si sente semplicemente vuoto? Ho solo pianto negli ultimi giorni." Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 15 dicembre 2020) Il CEO di Tesla e SpaceX Elonha condiviso i suoi pensieri sul lancio dicon una serie di meme, in seguito alla decisione di CD Projekt Red di offrire rimborsi ai giocatori delusi dai numerosi bug. La reazione è stataforte che persino Elonha avuto qualcosa da dire sull'enorme argomento di discussione e ha risposto al lungo messaggio di scuse di CDPR con alcune immagini. La prima era uno screenshot di un post nel subreddit diintitolato "Qualcun altro si sente semplicemente vuoto? Ho solo pianto negli ultimi giorni." Leggi altro...

