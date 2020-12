Controlli della Polstrada sulla Pontina (e non solo): viaggiavano su Ferrari e Lamborghini ma non avevano l’assicurazione, multati (Di martedì 15 dicembre 2020) Controlli a tappeto della Polstrada di Latina sulle principali arterie di competenza. Numerosi, infatti, sono stati i Controlli della legalità in materia di circolazione stradale effettuati sulle strade provinciali, nei primi giorni del mese di dicembre, dalle pattuglie sezionali, unitamente a quelle appartenenti ai Distaccamenti dipendenti di Aprilia, Terracina e Formia. Leggi anche: Brutto incidente davanti a ‘Parco 51’: traffico paralizzato sulla Pontina per 3 chilometri La task force della Polizia Stradale La Polizia Stradale di Latina ha adottato una serie di dispositivi supplementari rispetto a quelli ordinari, finalizzati a garantire sicurezza a tutti gli utenti della strada, arrivando a mettere in campo, sulle arterie ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 15 dicembre 2020)a tappetodi Latina sulle principali arterie di competenza. Numerosi, infatti, sono stati ilegalità in materia di circolazione stradale effettuati sulle strade provinciali, nei primi giorni del mese di dicembre, dalle pattuglie sezionali, unitamente a quelle appartenenti ai Distaccamenti dipendenti di Aprilia, Terracina e Formia. Leggi anche: Brutto incidente davanti a ‘Parco 51’: traffico paralizzatoper 3 chilometri La task forcePolizia Stradale La Polizia Stradale di Latina ha adottato una serie di dispositivi supplementari rispetto a quelli ordinari, finalizzati a garantire sicurezza a tutti gli utentistrada, arrivando a mettere in campo, sulle arterie ...

