Come fare una videochiamata su Signal

Signal consente di fare videochiamate di gruppo (immagine: Signal)Anche Signal, applicazione per la messaggistica criptata, lancia le sue videochiamate. Grazie all'ultimo aggiornamento gli utenti potranno effettuare chiamate di gruppo gratuite, private e crittografate end-to-end. L'icona della videocamera nelle chat singole o di gruppo attiva la chiamata video e contestualmente i contatti riceveranno una notifica. Nata nel 2013, Signal è stata creata da un gruppo di sviluppatori particolarmente attenti alla privacy che hanno deciso di rendere open source il programma. Tra questi c'è anche il papà di WhatsApp, Brian Acton, che, dopo l'abbandono nel 2017 della nota piattaforma di messaggistica dovuto a una divergenza con Menlo Park, ha deciso di salire a bordo del progetto.

