Calciomercato Serie A LIVE | tutte le notizie e le trattative di giornata

(Di martedì 15 dicembre 2020): gli ultimi aggiornamenti sule, i rumors e i retroscena relativi al mercato dellaA SCAMBIO INTER-ARSENAL – Potrebbe nascere uno scambio di mercato fra Inter e Arsenal. A riportare la notizia è Corriere dello Sport. Nello specifico i nerazzurri sarebbero intenzionati a chiedere Granit Xhaka come contropartita tecnica ai Gunners nel momento in cui nascerà una vera trattativa per il passaggio alla squadra londinese di Christian Eriksen. IL CASO CAICEDO – A gennaio la Fiorentina andrà a caccia di una punta. I viola hanno bisogno di un attaccante di peso e i riflettori sarebbero ora puntati tutti su Felipe Caicedo che ha il contratto in scadenza con la Lazio nel 2022. Secondo quanto riportato da La Nazione, la Fiorentina sarebbe pronta a ...

Febbiannera1896 : con Gasperini è rottura, a gennaio potrebbe andarsene, mezza serie A lo vuole. E se arrivasse all'Udinese?… - GiorgioTrob96 : RT @calciomercatoit: ?? - MartinSa1988 : RT @calciomercatoit: ?? - calciomercatoit : ?? - calciomercatoit : ??#SerieA - al via la 12esima giornata: le probabili formazioni e dove vedere i match in tv ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie

MANTOVA Mantova scivolato all’ottavo posto in classifica, ma ancora in piena zona playoff. In pochi si aspettavano l’Acm così in alto ad inizio stagione.Il "tuttocampista" ex Favl torna sulla separazione con i viterbesi in attesa di scegliere la nuova destinazione ...